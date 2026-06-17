Cina: ad Amdo ferrovieri al lavoro sull’altopiano dello Xizang (1)

AMDO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 13 giugno 2026, mostra un treno in transito nella contea di Amdo, a Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang.

Li Wengang, 36 anni, lavora alla stazione ferroviaria di Amdo da settembre 2017. Le sue mansioni quotidiane comprendono controlli di sicurezza, controllo dei biglietti e il mantenimento dell’ordine nella sala d’attesa. Situata a un’altitudine di 4.702 metri, la stazione presenta un ambiente di lavoro complesso, con forti venti, basse temperature e un livello di ossigeno inferiore alla metà di quello nelle aree di pianura. Costruita 20 anni fa, la stazione era stata originariamente progettata per accogliere non più di 150 persone.

Durante le festività, i flussi di passeggeri spesso aumentano bruscamente, comportando un maggior carico di lavoro per Li e i suoi colleghi. Li ha affrontato queste sfide con pazienza e perseveranza. Supera il mal di montagna, aiuta i pastori locali a usare i tornelli per i biglietti e ha imparato le basi del tibetano per offrire un servizio migliore ai passeggeri. Quando sente la mancanza della famiglia nel Gansu, le videochiamate gli offrono conforto.

Li ha assistito alla trasformazione della ferrovia Qinghai-Xizang negli ultimi 10 anni. Quello che un tempo era un viaggio di 20 ore, ora richiede circa 15 ore in treno tra la contea di Amdo e la città di Xining, nella provincia del Qinghai, nel nord-ovest della Cina. Nel 2020 sono entrati in funzione i tornelli elettronici, portando comodità sia ai passeggeri sia al personale della stazione ferroviaria. Interpellato sulle sue aspettative, Li ha risposto che desidera solo viaggi sicuri per i passeggeri. Come Li, molti lavoratori ferroviari sull’altopiano lavorano giorno e notte per aiutare migliaia di passeggeri a viaggiare in sicurezza.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).