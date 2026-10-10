PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e l’Unione Europea hanno concordato di mantenere stabili i rapporti economici e commerciali bilaterali e di renderli più equilibrati, fissando al contempo a marzo 2027 il prossimo incontro nell’ambito di un meccanismo di consultazione su commercio e investimenti. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta.

Pubblicata dal ministero cinese del Commercio, la dichiarazione ha riferito che il ministro cinese del Commercio Wang Wentao e il Commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza economica Maros Sefcovic hanno tenuto la seconda riunione del meccanismo di consultazione Cina-Ue su commercio e investimenti da giovedì a venerdì a Pechino.

Le due parti hanno condotto discussioni pragmatiche e produttive e concordato un elenco di risultati, secondo la dichiarazione.

In quanto importanti partner commerciali, la Cina e l’Ue hanno ribadito il loro impegno a gestire adeguatamente le divergenze nel quadro delle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio e a mantenere stabili i rapporti economici e commerciali bilaterali, rendendoli più equilibrati, ha sottolineato la dichiarazione.

Le due parti hanno inoltre concordato di tenere la terza riunione del meccanismo di consultazione a marzo del prossimo anno e di mantenere una stretta comunicazione nel frattempo, anche attraverso una videoconferenza ministeriale a gennaio del prossimo anno, ha riferito la dichiarazione.

(ITALPRESS).