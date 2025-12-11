Cina: a Tuntou si rinnova la tradizione delle lanterne di Gaocheng

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una lavoratrice realizza lanterne per il palazzo di Gaocheng in una fabbrica di lanterne per palazzi nel villaggio di Tuntou, distretto di Gaocheng a Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 10 dicembre 2025. La lanterna del palazzo di Gaocheng è uno degli elementi del patrimonio culturale immateriale provinciale dello Hebei.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]