Cina: a Tianjin la conferenza mondiale sull’istruzione professionale (3)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La foto, scattata il 16 ottobre 2026, mostra la cerimonia di apertura della Conferenza mondiale sullo sviluppo dell’istruzione professionale e tecnica 2026 a Tianjin, nella Cina settentrionale. Dedicata al tema «Istruzione e formazione tecnica e professionale: affrontare insieme il cambiamento, definire insieme gli standard, creare insieme il futuro», la conferenza si è aperta venerdì a Tianjin.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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