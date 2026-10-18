Cina: a Tianjin la conferenza mondiale sull’istruzione professionale (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I partecipanti osservano gli oggetti esposti in una mostra allestita nell’ambito della Conferenza mondiale sullo sviluppo dell’istruzione professionale e tecnica 2026, a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 16 ottobre 2026. Dedicata al tema «Istruzione e formazione tecnica e professionale: affrontare insieme il cambiamento, definire insieme gli standard, creare insieme il futuro», la conferenza si è aperta venerdì a Tianjin.

-Foto Xinhua-

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