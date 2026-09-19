Cina: a Shenyang cerimonia commemorativa per l’Incidente del 18 settembre (1)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una cerimonia per commemorare l’Incidente del 18 settembre si è tenuta nella piazza del Museo storico del 18 settembre a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 18 settembre 2026. Ieri in piazza è risuonata una campana per commemorare il 95esimo anniversario della vicenda, che segnò l’inizio della Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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