Cina: a Shanghai la cerimonia d’apertura della WorldSkills Competition (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le mascotte Nengneng e Qiaoqiao fotografate durante la cerimonia di apertura della 48esima edizione della WorldSkills Competition a Shanghai, nella Cina orientale, il 22 settembre 2026. L’evento si è aperto ieri sera a Shanghai, con 1.385 concorrenti provenienti da 68 Paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità.

-Foto Xinhua-

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