HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 9 settembre 2026, mostra degli stick d’inchiostro Hui a forma di torta lunare rifiniti, realizzati in un laboratorio di inchiostro nella contea di Shexian, città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Questi stick d’inchiostro sono composti principalmente dalla fuliggine prodotta dalla combustione del legno di pino o dell’olio di tung, con la colla come ingrediente principale, a cui si aggiungono vari minerali e ingredienti a base di erbe cinesi nella formulazione. La loro produzione richiede un meticoloso processo artigianale articolato in decine di fasi. Con l’avvicinarsi della Festa di metà autunno, gli artigiani locali specializzati nella produzione di inchiostro hanno modellato questi stick a forma di torta lunare, conferendo a questa antica arte un tocco di modernità per celebrare la festività.

-Foto Xinhua-

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