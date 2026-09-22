NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Posso dirvi con orgoglio che l’America è tornata. Oggi il nostro Paese è piu’ forte che mai”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu. “La nostra economia e’ l’invidia del mondo – ha aggiunto -. Gli investimenti negli Usa sono più redditizi che mai”. “Dalla precedente amministrazione abbiamo ereditato un’era buia per l’America e l’abbiamo trasformata nell’era dell’oro dell’America. L’intero mondo trae beneficio dalla ricchezza, dalla forza, dallo spirito e dallo slancio di degli Stati Uniti d’America rienergizzati e molto potenti. E proprio come ci siamo mossi rapidamente per affrontare i problemi ereditati in patria, abbiamo agito con decisione e rapidità per ridefinire lo scenario mondiale e risolvere problemi che ci piagavano da troppo tempo”.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i leader di Russia e Ucraina e risolveremo anche questo conflitto, più rapidamente di quanto la gente creda. Ogni mese muoiono 25.000 giovani, principalmente soldati”, ha dichiarato.

“L’Iran non avrà mai un’arma nucleare. Non sono più i bulli del Medio Oriente”. “Il regime iraniano minaccia la sicurezza di ogni militare americano nella regione. Hanno anche costruito un missile che potrebbe colpire l’Europa. Spero che gli europei capiscano”, ha aggiunto Trump. “E’ il principale sponsor del terrore la Repubblica Islamica dell’Iran – ha detto Trump -. Per 51 anni, il regime fanatico iraniano ha governato con spargimenti di sangue e omicidi di massa, diffondendo morte, carneficina e caos in tutto il Medio Oriente e oltre. Erano il bullo del Medio Oriente, ma non lo sono più. Fin dal primo giorno in cui sono entrato nell’arena politica, sono stato incrollabile: non permetterò mai all’Iran di avere un’arma nucleare. L’anno scorso, appena insediato, ho immediatamente avviato i negoziati con l’Iran offrendo una piena cooperazione economica in cambio della fine del loro programma nucleare e del sostegno al terrorismo, ma hanno rifiutato categoricamente, e questo è stato un grande errore”. “Stati Uniti e Iran, in qualche modo risolveremo la situazione”, è sicuro.

“La Marina degli Stati Uniti ha recentemente scortato più di 1 miliardo di barili di petrolio fuori dallo Stretto di Hormuz, e ora fluisce più petrolio che in qualsiasi altro momento dall’inizio del conflitto”. “Stiamo scortando fuori 22, 25, 30, 32 e fino a 37 navi al giorno e ogni singola notte, ma devo prendere una grande decisione. Si farà un accordo con l’Iran che permetta loro di ricostruire e creare un Paese molto più grande di quanto sia mai stato prima, magari uno dei più grandi del Medio Oriente o del mondo? Oppure anniento la Repubblica Islamica e lo faccio rapidamente, senza mai più dare loro la possibilità di uccidere e distruggere persone e Paesi? Li spingo all’inferno senza alcuna possibilità di sopravvivere né speranza di grandezza futura per generazioni? Tuttavia – ha aggiunto -, credo che faremo un accordo subito dopo le elezioni, perché non avrebbe senso per loro non farlo. Stanno aspettando di vedere come andrò alle elezioni di metà mandato; quello che non capiscono è che io non sono candidato: l’ho già fatto e ho vinto con una vittoria schiacciante. Abbiamo vinto con un’enorme vittoria schiacciante e sarò qui per due anni e mezzo; il Partito Repubblicano è candidato e li aiuterò, ma io non sono candidato. Non do assolutamente alcun peso e non darò credito alle elezioni quando si tratta dell’Iran: l’unica cosa che conta per me è che l’Iran non avrà mai un’arma nucleare”

“Da quando sono insediato, è stato per me un grande onore risolvere otto guerre e stringere amicizia con i leader di molti di questi Paesi – ha detto Trump -. Molte di queste guerre andavano avanti da anni o decenni: il motivo per cui sono riuscito a raggiungere questi accordi è stato l’uso delle mie relazioni speciali, del commercio, dei dazi e della minaccia di dazi”. “Tra questi, gli accordi tra Cambogia e Thailandia, Kosovo e Serbia, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, Pakistan e India, Armenia e Azerbaigian, e naturalmente la guerra a Gaza – ha sottolineato il presidente Usa -. Quasi ognuno di questi Paesi mi ha scritto una lettera di ringraziamento: il Primo Ministro del Pakistan ha dichiarato che Donald Trump è stato responsabile del salvataggio di 30 milioni di vite. Il Presidente dell’Azerbaigian ha detto che il Presidente Trump in sei mesi ha fatto un miracolo, e il Primo Ministro dell’Armenia ha affermato che questa svolta non sarebbe stata possibile senza l’impegno personale del Presidente Trump. Il Presidente della Cambogia ha affermato che lo straordinario senso dello Stato del Presidente Trump è stato vitale nel prevenire una grande perdita di vite e ha spianato la strada al ripristino della pace. Il Presidente del Ruanda ha detto che quando il Presidente Trump ha visto l’opportunità di contribuire alla pace, l’ha colta immediatamente, risolvendo un conflitto durato 32 anni”.

“Un anno fa, quando mi sono rivolto ai grandi leader in questa sala, la guerra a Gaza stava ancora infuriando brutalmente, gli ostaggi erano ancora nei tunnel di Hamas e non si vedeva la fine. Ma proprio qui, a margine dell’Assemblea Generale, abbiamo compiuto i primi passi che hanno cambiato tutto”. “Poche settimane dopo abbiamo posto fine alla guerra a Gaza, salvando migliaia di vite, e abbiamo riportato a casa tutti gli ostaggi rimasti, sia vivi che morti, ognuno di loro – ha spiegato Trump -. Voglio esprimere la mia gratitudine al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per l’approvazione all’unanimità del nostro Piano di Pace in 20 punti per Gaza e per aver approvato ufficialmente il comitato per la pace. Quasi 30 Paesi si sono uniti al comitato che ho l’onore di presiedere, e siamo grati a molte di queste nazioni membro per aver contribuito con miliardi di dollari ai soccorsi e alla ricostruzione. Questi sono i Paesi che hanno contribuito: Qatar, Kuwait, Kazakistan, Arabia Saudita, Turchia, Uzbekistan e molti altri. Quel denaro va direttamente alla fonte, proprio dove serve disperatamente. Voglio anche ringraziare coloro che hanno inviato truppe, polizia e addestramento per aiutare a stabilizzare Gaza, tra cui Indonesia, Marocco, Albania, Kosovo, Kazakistan, Egitto, Giordania e altri”.

“Come annunciato pochi giorni fa, gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo senza precedenti con la Danimarca e la Groenlandia che concede agli USA il controllo permanente sulla sicurezza di quel territorio. Costruiremo due grandi basi militari e rafforzeremo la presenza nell’Artico, a beneficio anche della NATO che sta crescendo più forte che mai e porterà la spesa al 5%”, è un passaggio dedicato alla Groenlandia.

“Rifiutiamo qualsiasi controllo globalista sull’intelligenza artificiale. Da questo momento in poi, in tutti i documenti statunitensi adotteremo ufficialmente il termine Super Intelligenza, perché la parola “artificiale” fa sembrare l’intelligenza finta, mentre non lo è affatto. Chi vince la Super Intelligenza vince il futuro, e noi siamo in netto vantaggio sulla Cina e su chiunque altro – ha detto Trump -. Non freneremo la crescita di qualcosa che sarà più grande della rivoluzione industriale o di Internet; la incoraggeremo vigilando attentamente tramite il dipartimento di giustizia”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

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