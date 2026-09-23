Ebola, il presidente della Tunisia Saied ordina l’invio di aiuti medici in Repubblica Democratica del Congo

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Su istruzioni del presidente tunisino Kais Saied, la Tunisia ha inviato il 22 settembre una consistente spedizione di aiuti medici alla Repubblica Democratica del Congo per sostenere gli sforzi delle autorità locali contro la diffusione del virus Ebola.

La spedizione, inviata in risposta all’appello dell’Unione Africana agli Stati membri, comprende medicinali e materiale medico e paramedico destinati a rafforzare le capacità del sistema sanitario congolese nell’affrontare l’epidemia.

Il carico è stato trasportato da Tunisi all’aeroporto internazionale di Kinshasa a bordo di un aereo militare tunisino, con il coinvolgimento del ministero della Difesa nazionale. La consegna alle autorità competenti congolesi sarà curata dall’ambasciata tunisina a Kinshasa.

L’iniziativa è stata realizzata in coordinamento tra i ministeri tunisini degli Esteri, della Difesa nazionale, della Salute e degli Affari sociali, insieme alla Mezzaluna Rossa tunisina e all’Unione tunisina di solidarietà sociale.

– foto IPA Agency –

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