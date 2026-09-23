Sahara, Bourita “Svolta storica, ora una soluzione definitiva”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La questione del Sahara è entrata in una nuova fase dopo l’adozione, nell’ottobre 2025, della risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha affermato il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita intervenendo al dibattito dell’81ª sessione dell’Assemblea generale dell’ONU a New York.

Secondo Bourita, il dossier ha conosciuto una “svolta storica” grazie alla dinamica promossa da re Mohammed VI ed è ormai avviato verso una rottura con il passato e la ricerca di una soluzione definitiva. Il ministro ha indicato sei principi che, secondo la posizione espressa dal Marocco, devono guidare questa nuova fase: una soluzione nel quadro dell’autonomia sotto sovranità marocchina; il negoziato politico sotto l’egida delle Nazioni Unite sulla base dell’iniziativa di autonomia; il coinvolgimento e le responsabilità delle quattro parti richiamate da Rabat sulla base della risoluzione 2797; il superamento dello status quo; il rispetto del cessate il fuoco e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza; e la necessità di affrontare la situazione delle popolazioni nei campi di Tindouf.

“Il treno della soluzione politica è già in marcia”, ha affermato Bourita, ribadendo l’impegno del Regno per una soluzione definitiva della controversia. Parallelamente, ha aggiunto, il Marocco prosegue gli investimenti per lo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali, con interventi nelle infrastrutture, nell’università, nella sanità e negli aeroporti.

Bourita ha inoltre sottolineato la partecipazione degli abitanti del Sahara alle elezioni legislative marocchine, indicandola come espressione della loro rappresentanza politica e del coinvolgimento nella gestione degli affari locali.

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