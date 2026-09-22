Tajani incontra il ministro degli esteri dell’Iran Araghchi: “Discusso dei negoziati per la riapertura di Hormuz” / Video

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All’ONU ho incontrato il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi. Abbiamo discusso dei negoziati per la riapertura di Hormuz. Il memorandum dello scorso giugno ha dimostrato che un’intesa è possibile e l‘Italia continuerà a sostenere ogni passo per consentire la piena ripresa della libertà di navigazione e la fine del conflitto”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Con Araghchi abbiamo affrontato anche le crisi in Libano e Yemen, fondamentale per le nostre esportazioni garantire il passaggio dei mercantili anche nello Stretto di Bab el-Mandeb – prosegue Tajani –. Ho incoraggiato l’Iran a esercitare la propria influenza per favorire soluzioni politiche e diplomatiche che portino pace e stabilità nella regione. Ho anche sottolineato l’importanza di adempiere agli obblighi internazionali contro la proliferazione nucleare, il rispetto dei diritti umani e delle libertà personali a cominciare per le donne”.

IL VIDEO

-Foto ufficio stampa Farnesina-
(ITALPRESS).

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