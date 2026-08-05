CHAOYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto d’archivio non datata mostra una statuetta di giada rinvenuta nel Parco nazionale di reperti archeologici di Niuheliang, nella città di Chaoyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. Il parco è stato realizzato sul sito di Niuheliang, un vasto complesso preistorico rituale e funerario caratterizzato dal tempio della dea, da altari e tombe in pietra. Risalente a oltre 5.000 anni fa, il sito ha restituito utensili in pietra, ceramiche e manufatti in giada decorati con motivi raffiguranti draghi, fenici e figure umane, che riflettono i rituali e le credenze della cultura Hongshan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).