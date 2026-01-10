HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti posano per una foto di gruppo davanti a una scultura di neve nella sede della Sun Island Snow Expo a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 9 gennaio 2026. Una competizione di sculture di neve della durata di quattro giorni, a Harbin, si è conclusa venerdì, con la partecipazione di 25 squadre provenienti da 13 Paesi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
