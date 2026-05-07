Rubio a Roma, oggi l’incontro con Papa Leone XIV

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio è arrivato a Roma. Alle 11 sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV e il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il Pontefice.

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