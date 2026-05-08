Cina: ministero Esteri, nave con equipaggio cinese attaccata nei pressi dello Stretto di Hormuz

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La nave attaccata lunedì nei pressi dello Stretto di Hormuz batteva bandiera delle Isole Marshall e aveva a bordo un equipaggio cinese, ma finora non sono state segnalate vittime. Lo ha confermato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.
(ITALPRESS).
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