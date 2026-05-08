Cina: Shanghai, firmato memorandum d’intesa per la partecipazione del WEM a EXPO 2027 di Belgrado

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Bureau International des Expositions (BIE), l’EXPO 2027 di Belgrado e il World Expo Museum (WEM) ieri hanno firmato congiuntamente un memorandum d’intesa (MoU) a Shanghai, nella Cina orientale, relativo alla partecipazione del WEM alla grande esposizione in Serbia.

Come misura a sostegno della creazione di una comunità Cina-Serbia dal futuro condiviso nella nuova era, la Cina sostiene la Serbia nell’organizzazione dell’EXPO 2027 e invierà una delegazione per partecipare all’evento.

L’EXPO 2027 di Belgrado si terrà dal 15 maggio al 15 agosto 2027 nella capitale serba. Attualmente, 137 Paesi hanno confermato la propria partecipazione.

In base al memorandum, il WEM allestirà un padiglione indipendente nella Best Practice Area della sezione Arte e Musei, con uno spazio espositivo dedicato di circa 330 metri quadrati.

Istituito congiuntamente dal governo municipale di Shanghai e dal BIE, il WEM è l’unico museo e centro di documentazione ufficiale autorizzato dal BIE. Dalla sua fondazione, nel 2011, ha partecipato a cinque edizioni consecutive dell’EXPO all’estero, fungendo da piattaforma unica per valorizzare l’attrattiva globale di Shanghai, preservare il patrimonio delle EXPO e promuovere gli scambi culturali internazionali.

(ITALPRESS).