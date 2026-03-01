Cina: a Chengdu in corso la fiera presso il Tempio di Wuhou (2)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I bambini osservano un artigiano dell’arte dello zucchero al lavoro durante la fiera del tempio presso il Tempio di Wuhou a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 27 febbraio 2026. La fiera si tiene per celebrare la Festa di primavera, o Capodanno cinese, ancora in corso e che si concluderà il quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
