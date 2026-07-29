Cina: 35 autobus elettrici a due piani esportati nel Regno Unito (3)

YANTAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 27 luglio 2026, mostra una nave per il trasporto di veicoli, carica di autobus elettrici a due piani di produzione nazionale e di altri veicoli commerciali, lasciare il porto di Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Lunedì, un totale di 35 autobus elettrici a due piani U11DD della casa automobilistica cinese Yutong sono stati spediti dal porto di Yantai nel Regno Unito. Questo modello di autobus, progettato specificamente per i mercati europei, è già entrato in servizio nel sistema di trasporto pubblico di Londra.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).