Cina: 35 autobus elettrici a due piani esportati nel Regno Unito (1)

YANTAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 27 luglio 2026, mostra autobus elettrici a due piani di produzione nazionale diretti verso una nave per il trasporto di veicoli nel porto di Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Lunedì, un totale di 35 autobus elettrici a due piani U11DD della casa automobilistica cinese Yutong sono stati spediti dal porto di Yantai nel Regno Unito. Questo modello di autobus, progettato specificamente per i mercati europei, è già entrato in servizio nel sistema di trasporto pubblico di Londra.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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