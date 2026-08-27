Cina: 3 morti, 558 dispersi, 2 persone salvate dopo valanga al valico di Gyirong

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Tre persone hanno perso la vita, altre 558 risultano disperse, mentre due abitanti del villaggio sono stati salvati, stando al bollettino disponibile alle 8 di questa mattina, dopo che una colata di fango ha colpito un valico lungo il confine tra Cina e Nepal, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, come dichiarato da un funzionario locale durante una conferenza stampa.

Tra i dispersi, 260 sono stati identificati come cittadini stranieri, secondo Norbu Tsering, primo comandante del quartier generale sul posto.

La colata, verificatasi sul versante nepalese, ha colpito ieri mattina il valico di Gyirong, nell’omonima contea dello Xizang.

(ITALPRESS).