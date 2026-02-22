Cina: 258 milioni di viaggi ferroviari dall’inizio del picco per la Festa di primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie cinesi hanno registrato finora 258 milioni di viaggi durante il periodo di picco per la Festa di primavera, che durerà fino a metà marzo. Lo ha reso noto il China State Railway Group, l’operatore ferroviario nazionale.

Sabato 21 febbraio, 20° giorno della stagione di viaggi per la Festa di primavera, sono stati registrati circa 17,19 milioni di spostamenti.

L’operatore prevede che il volume di passeggeri rimanga elevato nella giornata di oggi, con una stima di 17,93 milioni di viaggi. Sono stati programmati complessivamente 2.203 treni passeggeri aggiuntivi per soddisfare la domanda in aumento.

Le autorità ferroviarie hanno aumentato la capacità di trasporto sulle principali tratte, potenziato i servizi nelle stazioni e a bordo dei treni, e adottato ulteriori misure per migliorare l’esperienza di viaggio.

La Festa di primavera, noto anche come Capodanno cinese, è caduto quest’anno il 17 febbraio. Questo picco di viaggi, denominato anche “chunyun”, è spesso descritto come la più grande migrazione umana al mondo. Il periodo di 40 giorni quest’anno va dal 2 febbraio al 13 marzo.

