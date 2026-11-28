CATANIA (ITALPRESS) – Un giovane di 21 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Sabato Martelli Castaldi, a Catania. Il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un furgone parcheggiato lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno estratto il giovane da sotto il veicolo e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Nonostante il tempestivo ricovero e i tentativi dei medici, il 21enne è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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