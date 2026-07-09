Nuova Sulcitana, Salvini “Completata un’infrastruttura strategica per la Sardegna”

ROMA (ITALPRESS) – Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, esprime soddisfazione per il completamento dei lavori realizzati da ANAS sulla strada statale 195 Bis “Nuova Sulcitana”, con l’apertura al traffico degli ultimi 3 chilometri che completano un’infrastruttura strategica per la Sardegna e per il sistema viario nazionale. L’opera, realizzata con un investimento complessivo di oltre 188 milioni di euro, conferma l’impegno del MIT e di ANAS nel portare a compimento infrastrutture strategiche, migliorando la mobilità, la sicurezza stradale e la competitività dei territori.

– foto IPA Agency –

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