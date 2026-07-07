Allerta caldo, mercoledì temperature fino a 40° in diverse zone della regione

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con avviso di condizioni meteo avverse comunica che a partire dalla tarda mattinata di domani e fino alla serata si prevede un sensibile aumento delle temperature sulla Sardegna orientale e sul Campidano medio e basso ove potranno raggiungere localmente i 40°c.

PROTEZIONE CIVILE INNALZA RISCHIO INCENDI DA “MEDIO” A “ALTO”

Cresce il livello di attenzione per il pericolo incendi a Cagliari dove domani, mercoledì 8 luglio 2026, l’allerta passa da “Media” ad “Alta” così come risulta dal bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale. La pericolosità è caratterizzata dal colore “arancione” e “le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).