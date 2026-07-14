Cagliari, nuovo bollettino della Protezione Civile: confermato rischio “alto” per gli incendi

CAGLIARI (ITALPRESS) – Anche per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio, è stato confermato al livello “Alto”, con un nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale, il rischio per il pericolo di incendio nella zona di Cagliari

. La pericolosità, fa sapere il Comune, è caratterizzata dal colore “Arancione” e le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

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