Cacciatori trovati morti nel Messinese, una folla commossa ai funerali

SAN PIER NICETO (MESSINA) (ITALPRESS) – Oltre duemila persone hanno partecipato a San Pier Niceto, nel Messinese, ai funerali di Devis e Giuseppe Pino, i due fratelli trovati morti il 28 gennaio scorso a Montagnareale. La cerimonia si è svolta nella gremita piazza Roma, simbolo dell’abbraccio collettivo alla famiglia.
Il rito, secondo la tradizione dei Testimoni di Geova, è stato officiato dal ministro di culto Lino Marangon, che nel suo discorso ha richiamato i valori del conforto e della speranza. Al termine, le bare sono state salutate da un lungo applauso della comunità.
