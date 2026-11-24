MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Bonduelle, colosso familiare giunto alla settima generazione con oltre 170 anni di storia e un fatturato complessivo di oltre 2 miliardi di euro in più di 100 Paesi, archivia un primo trimestre d’esercizio con una crescita globale dell’1% e uno sviluppo in Europa superiore al 6%. Sul mercato italiano la dinamica positiva dei sell-out tocca tutte le tecnologie produttive, evidenziando una spinta a doppia cifra nell’ultimo trimestre per l’area dei piatti pronti. “In Italia contiamo su due stabilimenti strategicamente fondamentali: l’headquarter di San Paolo d’Argon, nel bergamasco, che rappresenta il polo di quarta gamma più grande d’Europa, e il sito di Battipaglia, nel salernitano. Da queste strutture escono ogni anno circa 180 milioni di buste di insalata destinate esclusivamente al consumo nazionale”, ha spiegato l’Amministratore Delegato di Bonduelle Italia, Federico Odella, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Italpress.

Il manager ha evidenziato come il radicamento territoriale si traduca in una partnership ventennale con l’organizzazione di produttori OpOasi e i suoi oltre 40 agricoltori selezionati, guidati da un disciplinare comune volto a ridurre l’impatto ambientale della filiera. Presidiando il settore attraverso quattro tecnologie – quarta gamma, piatti pronti, ambient e surgelati – l’azienda punta a favorire la transizione verso consumi sempre più orientati al vegetale. “Per sostenere questa evoluzione e ampliare la copertura distributiva abbiamo integrato in un’unica struttura commerciale i team di marketing, trade marketing, vendite e Out-of-Home, facendo il nostro ingresso ufficiale nel canale dei distributori automatici dove abbiamo avviato di recente la produzione della linea Cereallegre dedicata al vending, a cui si aggiunge anche il recente lancio dei nuovi risotti nei piatti pronti”, ha sottolineato Odella. Un cambio di passo sostenuto dalle trasformazioni in atto nelle abitudini di acquisto della popolazione: “La ricerca globale Ipsos 2024 conferma l’avanzata dei consumatori flexitariani, che scelgono di integrare più vegetali nella propria dieta attirati dai benefici per la salute, dalla convenienza economica e dalla varietà nel piatto. In Italia, lo studio del REMLab dell’Università Cattolica di Piacenza rileva che oltre il 60-65% degli shopper acquista prodotti vegetali quotidianamente o più volte alla settimana, una percentuale che sfiora il 73% nella fascia dei giovani under 30”, ha concluso l’amministratore delegato.(ITALPRESS).

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