CAGLIARI (ITALPRESS) – Una programmazione maggiormente cadenzata e coordinata degli orari con frequenze potenziate nelle fasce di affluenza intensa e rafforzamento dei collegamenti tra Cagliari, Oristano e Macomer e tra Olbia e Sassari. Sono queste le principali novità del nuovo orario ferroviario invernale, in vigore dalla seconda metà di dicembre e in fase di definizione fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Regione Sardegna.

Un’offerta che si arricchirà ulteriormente dal 1° aprile, con la riapertura della linea ferroviaria per il Sulcis: i treni in circolazione ogni giorno saliranno così a 220, con un incremento pari al +30,95% rispetto all’offerta attuale. L’obiettivo è costruire un sistema ferroviario più organizzato, riconoscibile e competitivo, basato sul cadenzamento degli orari, su una migliore distribuzione delle corse nell’arco della giornata e, progressivamente, su un incremento complessivo dell’offerta.

“Stiamo dando corso a un miglioramento generale del servizio sulla base di quanto previsto dal Piano regionale dei Trasporti con un’offerta più efficace durante l’arco dell’intera giornata – spiega l’assessore regionale Barbara Manca -. Insieme a Trenitalia stiamo lavorando per la definizione degli orari, che, come tutte le novità, impongono un’attenta valutazione delle criticità che emergono volta per volta. Per questo stiamo ascoltando le diverse esigenze dei territori e le stiamo a mano a mano integrando nell’assetto definitivo. Siamo in una fase iniziale della ridefinizione dei servizi, che prevede un incremento del 30% a partire da aprile con la riapertura della tratta del Sulcis fino ad arrivare a un’implementazione di un ulteriore 10% entro il 2028. Infine, diventeranno operativi entro la fine del 2027 cinque nuovi treni di ultima generazione”.

“Il nuovo orario nasce da un’attenta analisi dei dati di frequentazione, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’offerta ferroviaria. Un lavoro condiviso con la Regione Sardegna, mantenendo aperto il confronto con il territorio. Siamo consapevoli che per alcuni viaggiatori sarà necessario modificare le proprie abitudini, anticipando o posticipando di qualche minuto la partenza, ma nel medio-lungo periodo i benefici saranno maggiori, grazie a collegamenti più rispondenti alle reali esigenze di mobilità”, ha detto Maurizio Romano, Direttore Trenitalia Regionale Sardegna.

Nel dettaglio le novità riguarderanno l’introduzione di un orario sempre più cadenzato sull’intera rete ferroviaria regionale, con treni programmati a intervalli regolari e facilmente riconoscibili nell’arco della giornata. Sulle principali direttrici nord-sud, da e per Cagliari, Olbia e Sassari e sulla Cagliari-Macomer sono previsti collegamenti ogni due ore. Attivi servizi ogni ora tra Cagliari e Decimomannu, San Gavino e Iglesias/Carbonia Serbariu, con frequenze potenziate fino a un treno ogni 30 minuti nelle fasce pendolari. Sulla linea Sassari-Olbia i collegamenti saranno orari nelle fasce di maggiore affluenza e biorari nel resto della giornata. Rafforzati anche i servizi tra Macomer e Cagliari, con tre collegamenti in più al giorno.

L’offerta del sabato sarà inoltre allineata a quella dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Previsto anche il potenziamento dei servizi nelle stazioni di Abbasanta e Cagliari Santa Gilla, entrambe strategiche nel nuovo modello di trasporto. Ad Abbasanta l’obiettivo è rafforzare il ruolo di nodo di interscambio, favorendo i collegamenti con i bus diretti a Nuoro. Cagliari Santa Gilla sarà invece valorizzata in prospettiva del futuro sviluppo dei servizi ferroviari metropolitani e del successivo potenziamento nell’area dei collegamenti del trasporto pubblico locale.

Al presentarsi delle richieste emerse dai pendolari, Regione Sardegna e Trenitalia hanno lavorato insieme per individuare soluzioni concrete con l’obiettivo di offrire un sistema di trasporto sempre più rispondente alle necessità dei viaggiatori. I due enti confermano la propria disponibilità a proseguire il confronto, apportando nuovi correttivi al programma dei servizi, qualora dovessero emergere altre criticità.

Infine, sono in corso in tutta l’Isola importanti interventi di ammodernamento e sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Alla fine di questi interventi sarà possibile procedere in modo ancora più spedito verso un’implementazione costante del servizio ferroviario a beneficio dei cittadini, con una programmazione attenta che parte dall’ascolto e dal confronto con chi, ogni giorno, sceglie il treno come mezzo di trasporto.

-Foto IPA Agency-

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