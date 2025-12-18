Artisti internazionali danno nuova voce all’antica poesia cinese in una sinfonia moderna

GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Per la mezzosoprano italiana Erica Cortese, di 31 anni, la sfida più grande nell’interpretare poesie cinesi della dinastia Tang (618-907) in forma di canto sinfonico non ha riguardato soltanto la lingua, ma anche le intense emozioni vissute.

“La musica è così bella, così appassionata, che ogni volta che iniziava il concerto venivo travolta. Provavo emozioni talmente forti che mi veniva da piangere”, ha raccontato la donna dopo il concerto di venerdì scorso a Guiyang, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou.

Intitolato “Echi di antiche poesie Tang”, lo spettacolo è stato il frutto della collaborazione tra l’iSING! Festival, un festival canoro di base incentrato sugli scambi culturali, e l’Orchestra Sinfonica di Guiyang. Sul palco si sono esibiti 15 giovani cantanti provenienti da sei Paesi, tra cui Cina, Stati Uniti e Italia, che hanno interpretato in cinese oltre 10 poesie della dinastia Tang.

Le poesie Tang rappresentano il fiore all’occhiello della poesia cinese antica. Spesso esplorano temi come l’immaginario naturale, riflessioni storiche, amicizie e solitudine, dalla profonda bellezza e dall’eleganza ritmica. Per i cantanti occidentali, esibirsi in versi millenari su musiche contemporanee si è rivelata un’esperienza intensa, quasi cinematografica.

“Ogni volta che ascoltavo o cantavo questi brani, riuscivo quasi a creare un film nella mia mente, perché la musica è così bella. È davvero descrittiva delle parole e delle situazioni”, ha affermato Cortese, che studia opera italiana da oltre dieci anni. La cantante ha aderito al programma nell’agosto 2024, attratta dalla fusione tra musica ed esplorazione interculturale.

La fusione, tuttavia, comporta anche delle sfide e richiede uno sforzo aggiuntivo per raggiungere la perfezione artistica. “La pronuncia, il fraseggio e il legato sono molto diversi dal Bel canto italiano”, ha spiegato. “Devo persino entrare in una mentalità diversa”.

Il suo brano da solista, “Congedo a Du Shaofu”, un adattamento di una poesia del poeta Tang Wang Bo che esprime il sentimento di addio a un amico, è diventato il suo preferito grazie alla “fusione di concetti asiatici ed europei”.

Il baritono americano José Rubio, arrivato per la prima volta in Cina nel 2014 ed entrato nel programma nel 2020, ha parlato del suo incontro fortuito con la poesia cinese Tang. “Non conoscevo questa poesia prima di questo programma e, da allora, ne sono rimasto affascinato. È una forma di bellezza culturale”, ha riferito a Xinhua.

La bellezza risiede soprattutto nella sua semplicità. “C’è una grande semplicità: le poesie sono composte solo da pochi versi, ma hanno un impatto incredibile”, ha affermato Rubio, sottolineando il valore culturale duraturo che la poesia Tang ha mantenuto nel corso della storia.

Ricordando l’emozione di aprire il concerto con il celebre poeta cinese Li Bai e la sua poesia “Offrendo il vino”, Rubio ha dichiarato: “C’è così tanta gioia ed entusiasmo nel dare inizio al concerto con le parole di Li Bai”.

La padronanza di questi testi non è stato un traguardo facile da raggiungere. La preparazione ha richiesto mesi di studio intensivo. Oltre a partecipare a video-incontri per migliorare la pronuncia e a recitare l’intera poesia, Rubio ha sottolineato anche l’importanza di comprendere il contesto del poeta. “Bisogna vedere le montagne e cogliere il significato di tutti i diversi elementi citati nella poesia”, ha aggiunto il cantante.

Il concerto di Guiyang fa parte di un più esteso tour internazionale. La stessa performance era già stata messa in scena in collaborazione con la Philadelphia Orchestra rispettivamente a New York e a Philadelphia. “I biglietti erano esauriti e il pubblico l’ha amato. È qualcosa di nuovo e di bellissimo”, ha dichiarato Rubio, ricordando la calorosa accoglienza del pubblico statunitense.

Tian Haojiang, direttore artistico del concerto, ha sottolineato la duplice missione del programma: formare cantanti occidentali nell’esecuzione in lingua cinese e sostenere i cantanti cinesi sui palcoscenici internazionali. Ad oggi, il programma dell’iSING! ha accolto in Cina oltre 400 cantanti provenienti da quasi 40 Paesi, offrendo l’opportunità sia di esibirsi sia di apprendere.

Per gli artisti, il legame creato con il pubblico di Guiyang è stato profondo. “È stata una gioia immediata esibirsi davanti a un pubblico del genere. Ho visto persone commosse da ciò che stavamo cantando. Si è creato un legame molto profondo”, ha dichiarato Cortese.

La sala da concerto era gremita. “Ho portato qui mia figlia perché conosce queste poesie Tang. I cantanti le hanno eseguite così bene in cinese. È stata davvero un’esperienza straordinaria”, ha raccontato uno spettatore di cognome Chen.

