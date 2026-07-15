Arriva in Italia Uber Comfort: corse più convenienti per gli spostamenti di tutti i giorni

MILANO (ITALPRESS) – Uber annuncia il lancio di Uber Comfort in tutta Italia, introducendo “una nuova opzione di viaggio più conveniente che renderà ancora più semplice scegliere Uber per gli spostamenti di ogni giorno”, si legge in una nota.

Da oggi, gli utenti di tutte le 20 regioni italiane possono prenotare Uber Comfort direttamente dall’app, “beneficiando di una soluzione più conveniente senza rinunciare all’affidabilità, alla flessibilità e alla sicurezza che da sempre contraddistinguono l’esperienza Uber – prosegue la nota -. Il lancio rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione dell’offerta di mobilità professionale di Uber in Italia. Con tariffe fino al 30% inferiori rispetto a Uber Black, Comfort è pensato per gli spostamenti quotidiani: andare al lavoro, fare commissioni, uscire la sera a cena senza il pensiero del parcheggio e tornare a casa in sicurezza. L’obiettivo è rendere le corse con conducente professionale una scelta concreta anche nella vita di tutti i giorni, non più solo nelle occasioni speciali”.

Oltre a un prezzo più competitivo, Comfort “offre tutte le funzionalità di Uber che gli utenti già conoscono e apprezzano, come il prezzo e i tempi di arrivo mostrati prima della corsa, i pagamenti digitali direttamente via app, la possibilità di prenotare anche in largo anticipo grazie a Reserve, per organizzare i propri spostamenti in modo ancora più semplice”, sottolinea Uber.

Con l’arrivo di Comfort si amplia la gamma di opzioni disponibili sull’app Uber in Italia. Mentre Uber Black continua a rappresentare l’offerta premium, Uber Comfort è stato progettato per un utilizzo più frequente, offrendo agli utenti una maggiore libertà di scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.

“Uber Comfort rappresenta un passo importante nell’evoluzione della nostra offerta in Italia. Continuiamo a investire per ampliare le possibilità di scelta degli utenti e rendere la mobilità sempre più semplice e conveniente – commenta Davide Archetti, General Manager per il Sud Europa di Uber -. Con Comfort, le corse con conducente professionale diventano una soluzione concreta per molti più spostamenti quotidiani, creando al tempo stesso nuove opportunità di crescita per conducenti e flotte partner in tutto il Paese”.

-Foto ufficio stampa Jump-

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