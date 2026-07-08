Antonio Ciucci è il nuovo presidente dell’Ance

ROMA (ITALPRESS) – Eletto all’unanimità dall’Assemblea dell’Associazione nazionale dei costruttori edili l’ingegnere romano, Antonio Ciucci, presidente e amministratore delegato di Ircop, realtà imprenditoriale specializzata nelle infrastrutture e nell’edilizia civile pubblica e privata.

Un clima di grande coesione e compattezza quello nel quale si è svolta oggi l’Assemblea nazionale dei soci ordinari chiamati a eleggere la nuova Presidenza Ance, confermando l’indicazione ricevuta dal Consiglio generale del 16 giugno scorso nel quale era stato designato all’unanimità presidente dell’Ance.

Antonio Ciucci, che succede a Federica Brancaccio, è stato presidente di Ance Roma-ACER e nel corso dell’ultimo mandato ha seguito come delegato della Presidenza nazionale la complicata partita della revisione prezzi. Frequenta attivamente l’Associazione sin dai primi anni duemila dove ha ricoperto diverse cariche sia a livello territoriale che nazionale, tra cui componente del Consiglio generale, vicepresidente Ance Roma-ACER alle opere pubbliche, presidente della Consulta Nazionale delle Specializzazioni, presidente del Comitato Nazionale di Specializzazione “Applicazione di bitumi e derivati” e vicepresidente dell’Associazione.

Tre le parole chiave del suo mandato che ha illustrato ai soci in assemblea: mercato, identità e innovazione, quali assi strategici per il futuro del settore e dell’intera economia nazionale. E quindi un richiamo a un mercato che deve essere stabile e costante nei volumi, ma anche aperto, trasparente e competitivo nell’interesse dei cittadini e degli operatori. Grande attenzione, inoltre, sulla tutela del contratto collettivo nazionale e del sistema bilaterale che garantiscono alti standard di formazione e sicurezza, senza però tralasciare la necessità di avviare un progetto di ristrutturazione e rafforzamento del sistema associativo. Il tutto passando necessariamente attraverso un processo di profonda innovazione del settore che si declina in particolare nella digitalizzazione, nella sostenibilità e nell’investire sulle persone.

Eletta anche la squadra di presidenza: Stefano Betti, vicepresidente Transizione Ecologica; Regina De Albertis, vicepresidente Edilizia e Territorio; Massimo Angelo Deldossi, vicepresidente Tecnologia e Innovazione; Vanessa Pesenti, vicepresidente Economico Fiscale Tributario; Piero Petrucco, vicepresidente Centro Studi; Luigi Schiavo, vicepresidente Rapporti Interni; Carlo Trestini, vicepresidente Relazioni Industriali e Affari Sociali; Francesco Tuccillo, vicepresidente Opere Pubbliche. Eletto inoltre il tesoriere Antonio Mattio.

– foto ufficio stampa Ance –

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