SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha proposto l’apertura, l’innovazione e la cooperazione come le tre priorità per l'”Anno della Cina” APEC, e come suo tema “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”, nel corso dell’incontro informale degli alti funzionari dell’APEC (ISOM) tenutosi venerdì.

Il Simposio sulla Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico e l’ISOM, in programma da giovedì a venerdì, rappresentano il primo evento organizzato dalla Cina in qualità di Paese ospitante del 33esimo incontro dei leader economici dell’APEC, che si terrà a Shenzhen nel novembre 2026, segnando l’avvio dell'”Anno della Cina” APEC.

(ITALPRESS).