ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Gse hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per sostenere Comuni e Città metropolitane nella realizzazione di progetti di efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e mobilità sostenibile. L’accordo, di durata triennale, è stato firmato in occasione della 43ma assemblea annuale dei Comuni da Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, e Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del Gse. Il protocollo rinnova una collaborazione stabile negli ultimi anni avviata nel 2018. Tra le priorità figurano il supporto ai Comuni per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, anche attraverso il conto termico, e lo sviluppo di progetti di autoconsumo e di comunità energetiche rinnovabili, a partire dalle esperienze a guida pubblica. L’intesa promuove inoltre la diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica, la valorizzazione di soluzioni per la mobilità sostenibile e la sperimentazione di progetti di economia circolare. “Gse è un partner fondamentale per i Comuni nella sfida della transizione energetica e climatica dei nostri territori. Gli obiettivi di efficientamento del nostro patrimonio edilizio sono estremamente ambiziosi, ancora di più in vista del recepimento della direttiva Case green”, ha sottolineato Fioravanti.

“Anci continua a lavorare con il Mase su proposte concrete e su tutti i correttivi necessari di tipo normativo e regolatorio non solo per l’efficientamento ma anche per l’incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili e per la sostenibilità della transizione, con grande attenzione all’equità sociale e all’adattamento climatico”, ha aggiunto. “I Comuni hanno un ruolo decisivo nel tradurre gli obiettivi nazionali della transizione energetica in interventi che migliorano i servizi e la vita dei cittadini. Riqualificare una scuola significa, ad esempio, ridurre i consumi del Comune e migliorare il comfort di studenti e insegnanti. Promuovere una comunità energetica significa dare a famiglie e imprese la possibilità di produrre e condividere energia rinnovabile. Con questa intesa rafforziamo il sostegno che, per conto del Governo, offriamo alle amministrazioni locali. Mettiamo a disposizione competenze tecniche, formazione e strumenti digitali per aiutarle a individuare gli incentivi più adatti e a realizzare i loro progetti”, ha dichiarato Vigilante. Anci e Gse promuoveranno l’utilizzo delle piattaforme digitali gestite dal Gse, tra cui lo Sportello unico per le energie rinnovabili, a supporto della digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi. L’accordo prevede attività di formazione specialistica rivolte al personale degli enti locali e dell’Anci, oltre a un tavolo operativo permanente per confrontarsi sulle regole di accesso agli incentivi e sulle esigenze amministrative dei Comuni.

– foto ufficio stampa Gse –

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