ROMA (ITALPRESS) – “La legge delega sul nucleare approvata il 15 ottobre prevede che entro un anno si presentino i decreti attuativi, credo nella prossima decina di giorni di poter chiudere, a livello di Ministero, la proposta dei decreti attuativi, che naturalmente dovranno avere il parere del Parlamento”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Questo significa mettere questo Paese, il nostro sistema produttivo e le imprese che si affacciano al settore in condizione di poter programmare la produzione”, sottolinea. Sulla tempistica, “in base agli elementi che abbiamo – visto che si tratta di piccoli reattori, che è il nuovo percorso sul quale si stanno avviando tutti gli Stati – parliamo di installazione nella prima metà del prossimo decennio, quindi verso il 2035 l’inizio delle produzioni. Questa è l’ipotesi”. Il contributo del nucleare sarà “rilevante. Oggi la nostra produzione” di energia elettrica “è di 260 TWh su 310 di consumo, importiamo già 50 miliardi di kWh. Al 2040 è previsto” un ulteriore aumento della domanda che arriverà a “400 TWh. Se già oggi siamo carenti di 50 e ne aggiungiamo altri 150”, in più “abbiamo la sfida di mandare avanti le rinnovabili e decarbonizzare andando in sostituzione del gas, ma dobbiamo aggiungerne altri 200 ancora. C’è solo il nucleare”, spiega Pichetto.

Sulle rinnovabili, l’Italia sta rispettando gli obiettivi. “All’insediamento del governo 4 anni fa si diceva che le rinnovabili non avrebbero raggiunto mai gli obiettivi: io ho firmato il percorso che prevede 80 gigawatt di rinnovabili al 2030 e i target stabiliti anno per anno, a tutt’oggi, sono rispettati, con tutte le difficoltà di un Paese che ha i poteri molto suddivisi, perchè noi diamo i pareri sui grandi impianti, ma poi sono le Regioni ad autorizzarli” e questo “è un rischio” perchè basta un parere negativo e “si ferma tutto”, ma comunque “stiamo rispettando gli obiettivi: ad oggi abbiamo raggiunto praticamente la metà degli 80 gigawatt di rinnovabili. Tutto questo avrà un’implementazione notevole nei prossimi anni” grazie alle “cosiddette aree idonee, dove è più facile intervenire: alcune regioni sono già avanti”, riconosce il ministro. Inoltre “ho firmato da poche ore un decreto che riguarda la piattaforma per l’incontro domanda-offerta sulle rinnovabili che hanno un costo inferiore”, questo significa creare un disaccoppiamento di fatto. Siamo intervenuti con alcuni decreti” per la riduzione del costo dell’energia, ma “in una situazione come quella attuale, in cui l’Italia è dipendente dall’estero e subisce scelte di altri, gli interventi non sono mai sufficienti. Sul domestico, il 50% dei contratti sono a prezzo fisso, il resto man mano è regolato” e “faremo ancora degli interventi sui più deboli”, come già fatto “negli anni scorsi. Le grandi imprese energivore hanno un meccanismo di favore creato due anni fa, adesso stiamo preparando un provvedimento che riguardi il resto del sistema delle imprese, possiamo definirlo il sistema manifatturiero italiano, che avverrà anche utilizzando una parte dei fondi della cosiddetta autorizzazione di scostamento fatta dall’Unione Europea, parte dei 14 miliardi”.

L’Europa “non ha aperto i cordoni della borsa, ha detto “Vi lascio fare il debitò. I soldi sono nostri, ecco perchè dobbiamo stare attenti a spenderli, dobbiamo spenderli bene”, sottolinea.

Per quanto riguarda il gas, “per l’Italia siamo al sicuro, perchè comunque abbiamo gli stoccaggi al massimo, quasi 19 miliardi di metri cubi, e abbiamo contratti di fornitura che tengono, le pipeline che funzionano. Ma l’Italia è una parte dei 27 dell’Europa: la difficoltà di alcuni Paesi europei sta già creando oggi dei problemi al prezzo, perchè più domanda vuol dire un prezzo più alto”. A questo si aggiunge il fatto che dal 1° gennaio 2027 l’Unione Europea ha posto il divieto di importazione di GNL dalla Russia”, ricorda ancora.

Il ministro è poi tornato sul mancato accordo finale alla Cop31, dove “i Ventisette dell’Unione Europa rappresentano la squadra di punta rispetto agli obiettivi della decarbonizzazione”. L’Europa quindi “si è spinta in avanti dicendo ‘se arriviamo a un documento finale, dobbiamo mettere una serie di paletti. Sull’altro fronte si sono trovati alcuni Paesi – la Russia prima di tutto e molti Paesi arabi – che invece facevano un ragionamento più cauto. Il dato di fondo è che tutti erano” d’accordo “sull’obiettivo” di “eliminare la CO2. Alcuni volevano che fosse stabilita una data di uscita dai fossili: non siamo in grado ancora di darla, però siamo in grado di dirvi che cattureremo la CO2 e la immetteremo nei giacimenti esauriti. Per mettere d’accordo all’unanimità 198 paesi, anche la virgola a questo punto diventa un problema”, conclude Pichetto.

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