Algeria, sono 291 i migranti intercettati in mare dalla Guardia Costiera in una settimana

Lampedusa - Italy - December 30, 2023 In 2023, the number of migrants who landed in Italy increased by 50 percent compared to the previous year (Italy Viminale statistics) Rescue sail boat Nadir, rescues migrants n the Mediterranean sea. Archive photo (Lampedusa - 2023-12-30, Paula Gaess/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Sono 291 i migranti intercettati, nella settimana dal 7 al 13 ottobre, dalla Guardia costiera algerina. È quanto emerge dal bilancio operativo settimanale dell’Esercito nazionale popolare algerino. I migranti sono stati intercettati mentre tentavano la traversata a bordo di imbarcazioni di fortuna. Altri 592 migranti irregolari di diverse nazionalità sono stati fermati sul territorio nazionale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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