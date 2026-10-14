Algeria, sono 291 i migranti intercettati in mare dalla Guardia Costiera in una settimana

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Sono 291 i migranti intercettati, nella settimana dal 7 al 13 ottobre, dalla Guardia costiera algerina. È quanto emerge dal bilancio operativo settimanale dell’Esercito nazionale popolare algerino. I migranti sono stati intercettati mentre tentavano la traversata a bordo di imbarcazioni di fortuna. Altri 592 migranti irregolari di diverse nazionalità sono stati fermati sul territorio nazionale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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