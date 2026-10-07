Alain van Groenendael sarà il nuovo presidente di Arval dal 1° aprile 2027, Annie Pin il nuovo Ceo

PARIGI (ITALPRESS) – Alain van Groenendael assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arval dal 1° aprile 2027. Annie Pin, che si unirà ad Arval il 26 ottobre 2026 come Senior Advisor del CEO, sarà nominata Chief Executive Officer di Arval a partire dal 1° aprile 2027.

Nei prossimi mesi, Alain van Groenendael e Annie Pin lavoreranno a stretto contatto, coinvolgendo i team di Arval e Athlon e preparando la prossima fase di crescita dell’azienda. In qualità di CEO di Arval, Annie Pin riporterà a Thierry Laborde, Chief Operating Officer di BNP Paribas, responsabile della divisione Commercial, Personal Banking & Services (CPBS).

“Alain ha svolto un ruolo chiave nel rafforzare la posizione di Arval nel settore della mobilità. Ha contribuito alla coesione dei team e ha guidato le iniziative strategiche che hanno permesso ad Arval di anticipare e gestire i profondi cambiamenti che stanno ridisegnando la mobilità. Con la recente acquisizione di Athlon, Arval sta iniziando un nuovo capitolo della sua storia, diventando il co-leader europeo nel noleggio a lungo termine di veicoli. Sono contento che Annie potrà portare più di 20 anni di esperienza internazionale e di leadership nel settore della mobilità e dei servizi finanziari, un patrimonio inestimabile in questa nuova fase di sviluppo di Arval”, afferma Thierry Laborde, Chief Operating Officer di BNP Paribas, responsabile della divisione Commercial, Personal Banking & Services (CPBS).

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