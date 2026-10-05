Al via in Algeria NAPEC 2026, focus su energia e idrogeno tra Africa e Mediterraneo

ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – Si è aperta oggi a Orano la 14esima edizione di NAPEC 2026, il Salone dell’energia e dell’idrogeno per l’Africa e il Mediterraneo, principale appuntamento dedicato al settore energetico in programma in Algeria fino al 7 ottobre. La manifestazione riunisce rappresentanti istituzionali, organizzazioni internazionali, aziende energetiche e operatori del settore provenienti dall’Algeria e da diversi Paesi, con un focus su idrocarburi, idrogeno, tecnologie a basse emissioni, investimenti e nuove partnership energetiche. All’apertura, il ministro di Stato algerino per gli Idrocarburi, Mohamed Arkab, ha sottolineato il ruolo di NAPEC come piattaforma strategica per rafforzare il dialogo tra gli operatori dell’energia, sviluppare partnership, favorire il trasferimento di tecnologie e ampliare le opportunità di investimento. La 14esima edizione si concentra sulle prospettive di trasformazione del settore energetico e sullo sviluppo di soluzioni legate all’idrogeno e alla riduzione delle emissioni, in un contesto di crescente cooperazione tra i Paesi africani e mediterranei.

– foto Facebook Ministero per gli Idrocarburi dell’Algeria –

(ITALPRESS).