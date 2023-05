ROMA (ITALPRESS) – Si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Barbara Marinali il Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. nominato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 18 aprile scorso. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Fabrizio Palermo, al quale sono stati conferiti i poteri per la gestione ordinaria della Società e del Gruppo. Alla Presidente, oltre alle funzioni statutarie di rappresentanza, sono state riconosciute dal Consiglio specifiche attribuzioni, tra cui quelle in materia di Corporate Governance. Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato Fabio Paris Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di ACEA S.p.A..

Foto: ufficio stampa Acea

(ITALPRESS).