NEW YORK (ITALPRESS) – Una campana per la libertà delle donne dalla violenza, nel cuore della finanza mondiale. È il messaggio lanciato dal New York Stock Exchange, dove Chiara Tilesi, produttrice cinematografica italiana e fondatrice di We Do It Together, è stata invitata a suonare la tradizionale campana di chiusura delle contrattazioni di Wall Street, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra ogni 25 novembre.

L’occasione è stata anche quella di celebrare i primi dieci anni di We Do It Together, l’organizzazione internazionale non profit nata a Los Angeles per promuovere attraverso il cinema, l’arte e i media una diversa rappresentazione della donna nella società.

A margine dell’evento Italpress ha intervistato Chiara Tilesi, Tara Dziedzic, Head of U.S. Listings, New York Stock Exchange,

Marla Maples, ex moglie del presidente americano Donald Trump, oggi impegnata in iniziative filantropiche attraverso la fondazione che porta il suo nome.

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(Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)

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