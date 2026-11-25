A Wall Street suona la campana per le donne, Marrapodi “Alto valore simbolico”

NEW YORK (ITALPRESS) - Una campana per la libertà delle donne dalla violenza, nel cuore della finanza mondiale. È il messaggio lanciato dal New York Stock Exchange, dove Chiara Tilesi, produttrice cinematografica italiana e fondatrice di We Do It Together, è stata invitata a suonare la tradizionale campana di chiusura delle contrattazioni di Wall Street, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Portare questo tema nel tempio dell'imprenditoria, del capitalismo americano, del mondo finanziario, ha un alto valore simbolico", commenta all'Italpress Giorgio Marrapodi, Rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, xo9/mgg/azn (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)