Fico “Contrastare ogni giorno la violenza contro le donne”

NAPOLI (ITALPRESS) - "È una giornata importante perché noi in realtà ogni giorno dobbiamo lavorare contro la violenza sulle donne perché siamo ancora un Paese profondamente maschilista dove vige il patriarcato e dobbiamo contrastare questa violenza. La contrastiamo sicuramente partendo anche da giornate come questa, dove ci sono le scuole. Quindi, dalla scuola si crea un modello della società diverso. E noi stiamo investendo con delibere, con milioni di euro, proprio per accompagnare un processo vero e profondo di cambiamento". Lo ha dichiarato Roberto Fico a margine dell'iniziativa “Libere di essere”: le nuove generazioni protagoniste contro la violenza sulle donne' in corso al Centro Direzionale di Napoli, promossa dalla Regione Campania in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. (ITALPRESS). xm9/pc/azn