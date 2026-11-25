Nel Palermitano smantellate 7 piazze di spaccio, 10 misure cautelari

TERMINI IMERESE (PALERMO) (ITALPRESS) - Sette piazze di spaccio smantellate tra Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Trabia. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri del Reparto territoriale di Termini Imerese, che hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di dieci persone (sette uomini e tre donne), accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i destinatari anche due coppie di coniugi. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Termini Imerese, Erina Cirincione, su richiesta della Procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Manfredi Lanza, si sono basate su intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento e riprese di videosorveglianza. Hanno consentito di ricostruire oltre 300 cessioni di cocaina, crack e hashish, il cui provento è stimato in 90 mila euro al mese. sat/mca2 (Fonte video: Carabinieri)