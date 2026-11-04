A Roma un evento di scambio poetico e culturale tra Cina e Italia (2)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Degli studenti eseguono una danza del drago durante un evento di scambio poetico e culturale tra Cina e Italia alla Marymount International School Rome, a Roma, il 3 novembre 2026. L’evento si è svolto qui ieri, con esibizioni di danza, kung fu e recitazione di poesie, oltre ad attività pratiche di arti popolari tradizionali cinesi come la calligrafia e la stampa a sfregamento.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).