Sbardella “Vertice su Finanziaria in Sicilia occasione per chiarimento centrodestra”

PALERMO (ITALPRESS) - “Siamo qui per parlare della finanziaria, per fare gli ultimi ritocchi, diciamo, per mettere a punto il testo. Dopodiché, ogni riunione è sempre l'occasione utile per chiarire, per, diciamo, rinsaldare la maggioranza. Non credo che parleremo di regionali: non è questo il tavolo per discutere di candidature, di tempi, eccetera. Oggi prevalentemente finanziaria. Sul tema politico sarà più l'occasione per chiarirci, per smorzare le polemiche che ci sono state negli ultimi giorni. Non è un tavolo per decidere chi è il candidato, è un tavolo per chiarire le posizioni di ognuno e riprendere il nostro cammino e arrivare ad approvare in tempi certi la finanziaria”. Così Luca Sbardella, commissario FdI in Sicilia, arrivando nella sede regionale di Fratelli d’Italia, dove a breve inizierà il vertice del centrodestra, per fare il punto sulla finanziaria. xd6/pc/azn