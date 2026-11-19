Zola “Nazionale? Col Belgio match doloroso, ma si intravede qualcosa”

MILANO (ITALPRESS) - "Nazionale? Al di là poi dell'ultima partita, che chiaramente è stata dolorosa, si intravede qualcosa. Ci sono state buone prestazioni, giovani interessanti che possono crescere in questo contesto e anche la realizzazione che ci sono delle realtà dal punto di vista tecnico individuale avanti rispetto a noi. Siamo stati competitivi, siamo competitivi, però qualitativamente dobbiamo crescere". Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario della Serie C e coordinatore dei progetti delle attività giovanili per il Club Italia Gianfranco Zola, intervenuto a margine dell'evento "Serie C Next step", a Milano, parlando delle recenti uscite della Nazionale. pia/glb/azn