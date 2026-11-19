I Paesi dell’area Adriatico-Ionica a confronto sul futuro del traffico aereo

ROMA (ITALPRESS) - Per la prima volta Enav ha riunito presso il proprio Centro di Controllo d’Area di Roma Ciampino rappresentanti delle organizzazioni responsabili dei servizi di navigazione aerea, esponenti istituzionali e diplomatici dei Paesi della regione adriatico-ionica. Obiettivo: un confronto internazionale dedicato al futuro della gestione del traffico aereo. L’iniziativa è stata organizzata da Enav nell’ambito della Presidenza italiana della Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico-Ionica. Sono dieci i Paesi coinvolti: Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Repubblica di San Marino. Un’area strategica per i collegamenti europei e mediterranei, nella quale la cooperazione tra i fornitori dei servizi di navigazione aerea è fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e continuità del traffico. sat/gtr