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Sanità, Aiop presenta il 22° Rapporto “Ospedali&Salute”
ROMA (ITALPRESS) - Superare la contrapposizione tra pubblico e privato, riconoscendoli come parti integranti dello stesso sistema al servizio dei cittadini. È il messaggio del presidente nazionale Aiop, Gabriele Pelissero, in occasione della presentazione a Roma del ventiduesimo Rapporto “Ospedali&Salute”. Il volume fotografa il contributo delle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, dai ricoveri all’assistenza ambulatoriale. mec/mgg/gtr