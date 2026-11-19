Lamborghini, Winkelmann “Con Temerario Spyder la sensazione di guidare una coupé”

ROMA (ITALPRESS) - "La Temerario Spyder è una vettura molto importante per noi. La presentiamo negli Stati Uniti, che sono il mercato per eccellenza delle vetture aperte, ma questa macchina ha una peculiarità: un tettuccio rigido apribile. Questo dà la sensazione di guidare una coupé anche con una spider e, a tettuccio aperto, ha tutte le sensazioni e il lifestyle di una spider”. Lo ha detto Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, a margine della presentazione della nuova supersportiva scoperta all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. Winkelmann ha poi richiamato la strategia del marchio sull’elettrificazione: “Abbiamo sempre detto che la combinazione del nostro V8 e del V12 con un sistema plug-in hybrid serve da una parte a mantenere il suono e la potenza del motore, dall’altra ad aggiungere ulteriore potenza con le batterie e a ridurre la CO2. Questo per i nostri clienti è fondamentale”. mrc/gtr