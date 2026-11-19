Ficarra e Picone tornano al cinema con “La notte delle fragole”

MILANO (ITALPRESS) - Arriva nelle sale cinematografiche dal 26 novembre "La notte delle fragole", la nuova commedia diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Medusa Film. Il film vede protagonisti Ficarra e Picone, affiancati da un cast al femminile composto da Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume. Al centro della pellicola c'è il tema della famiglia allargata trattato con toni brillanti. A parlarne, intervistati dall'Italpress, sono i due comici. mgg/azn